Test Invalsi, studenti Fvg promossi

Si collocano nella fascia medio-alta gli studenti del Friuli Venezia Giulia secondo il test invalsi 2022. I risultati della prova svolta nelle classi sono correlati alla conoscenza di italiano, matematica e inglese. Complessivamente emerge un arresto nel calo dei risultati osservati nel 2021 rispetto al 2019 con, nel 2022, addirittura un miglioramento nell’inglese.

In pratica l’effetto negativo della Dad causa Covid si è arrestato e, come sottolinea Roberto Ricci, presidente Invalsi, la scuola in presenza è fondamentale anche se la didattica a distanza è un ottimo strumento in fase emergenziale.

Nelle classi seconde e quinte della primaria gli studenti del Fvg nella conoscenza dell’italiano si collocano al 70% i più giovani e all’80% quelli dell’ultimo anno, la matematica è simile mentre per l’inglese, analizzato solo nelle quinte, la lettura supera il 95% mentre l’ascolto è sotto di 10 punti percentuali.

Nelle secondarie di primo grado il punteggio medio per l’italiano è al di sopra dei 200 punti, quindi terzo livello e perfettamente in linea con il resto del Paese, mentre è un po’ più alto per la matematica e l’inglese.

Nelle scuole superiori la media è più alta rispetto al resto del Paese e la regione si colloca nel gruppo 1 con anche un ottimo risultato degli allievi fragili ben al di sopra della media nazionale in tutte le materie.

I RISULTATI