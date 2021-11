Testa coda lungo l'ex provinciale 1 ad Aurisina

Testa coda lungo l'ex provinciale 1: la corsa di un mezzo da lavoro finisce sul marciapiede. È successo questa mattina, intorno alle 9.15, in località Aurisina.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Villa Opicina, intervenuti per rilievi, accertamenti e viabilità, un 29enne del posto ha perso il controllo del furgone che stava conducendo, un Jumper. Dopo alcuni testa coda, ha terminato la sua corsa sul marciapiede. Nessuno è rimasto ferito e solo il furgone è rimasto danneggiato.

I militari hanno garantito la rimozione del mezzo incidentato e la viabilità, che ha fatto registrare qualche disagio.