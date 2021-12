Testacoda con l'auto, conducente illesa

Paura questa mattina, intorno alle 7.30, per una giovane di poco più di vent'anni che, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale di Trieste, intervenuta per i rilievi, gli accertamenti e la viabilità, ha perso il controllo della sua vettura, una Toyota Aygo, lungo Strada del Friuli, poco dopo l'abitato di Contovello, nel comune di Trieste.

La giovane non è riuscita a mantenere il controllo dal veicolo che è finito in testacoda, occupando l'intera carreggiata. Disagi per il traffico ma fortunatamente la ragazza non ha riportato lesioni.