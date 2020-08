Testate, calci e pugni: brutale aggressione a Barcola

Il 9 agosto, nel primo pomeriggio, verso le 15.30, lungo la riviera barcolana è avvenuta una brutale aggressione. All'altezza della Pineta di Barcola, in quel frangente affollatissima, sul marciapiede lato monte, all'improvviso è scoppiata una discussione tra due giovani e un altro in compagnia della ragazza.

Quest'ultimo ha affrontato faccia a faccia uno dei due ragazzi e lo ha colpito con una testata al volto, prima di spingerlo violentemente al centro della carreggiata. Per fortuna l'autobus che stava sopraggiungendo è riuscito a fermarsi per tempi, evitando il giovane.

Ma la violenza non è finità lì: il ragazzo si è scagliato contro l'agressore, lanciandogli una bottiglia, ma in pochi istanti lui e l'amico, con due precisi pugni al volto, finiscono a terra, uno dei due prima finisce contro il bus ormai fermo. A questo punto l'aggressore non pago colpisce uno dei due a terra con un violentissimo calcio al volto e quindi si allontana con la ragazza lasciando l'altro a terra con il volto ridotto a una maschera di sangue.

La Polizia Locale, attivata subito da una guardia giurata in servizio come steward urbano, ha iniziato le prime indagini, raccogliendo le testimonianze tra i presenti al momento dell'improvvisa esplosione di violenza. Grazie alle riprese delle telecamere del bus della Trieste Trasporti della scena, poi, hanno ottenuto una visione pressoché completa della scena e del volto dell'aggressore, che le vittime non conoscevano.

La discussione tra i tre infatti, pare sia nata da futili motivi tra sconosciuti, sfociando poi in esiti brutali.

Dall'esame dei filmati e dagli altri elementi raccolti gli investigatori del Nucleo di Polizia Giudiziaria sono riusciti in pochi giorni a individuare il probabile autore delle gravi lesioni (fratture multiple al volto) e a denunciarlo. Le indagini coordinate dal procuratore Federico Frezza hanno quindi delegato la perquisizione nell'abitazione del sospettato dove, questa mattina, gli investigatori hanno trovato gli abiti indossati al momento del violento fatto di sangue a conferma che il 20enne, che pratica pugilato, era inequivocabilmente l'aggressore. E' indagato per lesioni personali aggravate e continuate.