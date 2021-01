Tetti pericolanti, doppio intervento dei Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco di Pordenone, San Vito e Maniago sono stati impegnati in due interventi per altrettanti dissesti statici in edifici disabitati, ma che pregiudicavano la sicurezza sulla pubblica via.

Il primo intervento è stato effettuato a Morsano, in via Bassa, e ha impegnato la squadra di San Vito e l'autoscala di Pordenone per diverse ore, tanto che le operazioni proseguiranno anche domani. La strada è stata prudenzialmente chiusa a qualsiasi accesso, anche pedonale.

Il secondo intervento è stato effettuato nel pomeriggio dalla squadra di Maniago, sempre assieme alla scala della centrale, e ha interessato un immobile in via Mioni a Fanna. Anche qui il personale dei Vigili del fuoco ha messo in sicurezza la linda del tetto, che rischiava di cadere in strada. Il tratto prospiciente la casa è stato chiuso per mezza larghezza, lasciando così spazio per un senso unico alternato.