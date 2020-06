Tetto danneggiato dal maltempo, intervengono i pompieri

Continuano gli interventi per risolvere i danni legati all'ultima ondata di maltempo, che ha duramente colpito anche il Friuli occidentale. Ieri, una squadra dei Vigili del fuoco di Spilimbergo, supportata dall'autoscala proveniente dalla sede centrale di Pordenone, si è recata in via XX Settembre per la messa in sicurezza del tetto di un'abitazione di tre piani.

Piogge e vento dei giorni scorsi avevano causato infiltrazioni d'acqua e danneggiato la copertura: l'attività dei pompieri si è concentrata nella messa in sicurezza delle tegole pericolanti, visto che rischiavano di cadere sulla strada sottostante.