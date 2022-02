Tetto in fiamme nella notte a Pasiano di Pordenone

Nella notte, i Vigili del Fuoco di Pordenone assieme all'autoscala della sede centrale, sono intervenuti per l'incendio che ha interesato una porzione di tetto in legno di un casolare a due piani in via Santa Barbara a Pasiano di Pordenone.

L'anziano proprietario, appena notato il fumo, intorno alle 3.30, ha subito chiamato i soccorsi che, arrivati velocemente, hanno spento le fiamme e limitato i danni a una piccola porzione del tetto dell'abitazione. Poi i pompieri hanno realizzato una copertura provvisoria per preservare la porzione danneggiata e l'interno dalle intemperie. Le operazioni si sono concluse verso le 8 del mattino.