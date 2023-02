Tetto scoperchiato per vento forte a Paularo

I volontari di Protezione civile del Comune di Paularo sono intervenuti questa mattina insieme al sindaco e all'assessore competente per mettere in sicurezza una zona del paese nelle immediate adiacenze di un'abitazione la cui copertura, a causa del vento forte, è stata parzialmente divelta.

Si tratta di un edificio civile non abitato che sorge nella frazione di Chiaulis.

I volontari hanno transsenato l'area in modo tale che eventuali altri elementi in distacco non possano causare danni alle persone. La squadra comunale sta monitorando il territorio anche per la segnalazione di alcuni alberi caduti senza danni a persone o cose.

Un secondo danno, sempre causa vento forte, ha riguardato le coperture di un immobile di proprietà del Municipio. Si tratta di un'autorimessa. Alcune altre criticità riguardano la caduta di lamiere, senza alcuna persona coinvolta.

Un palo della pubblica illuminazione è caduto nella frazione di Trelli; in questo caso sono intervenuti i Vigili del fuoco.

Danni anche a uno stavolo/fienile a Chiaulis.