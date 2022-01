Timau, coppia di lupi avvistata vicino alla scuola elementare

Lupi a un centinaio di metri dalla scuola elementare sono stati fotografati questa mattina, poco prima delle 8, a Casali Sega di Timau frazione di Paluzza.

Le foto sono state inviate al presidente della Federazione della caccia del Fvg Paolo Viezzi dal direttore della riserva di caccia di Cercivento il quale ha allertato il Corpo forestale regionale per rilevare tracce ed elementi che consentano di capire il numero dei lupi presenti sul territorio.

I cacciatori sono allertati da tempo e nel caso di avvistamenti occasionali li segnalano alle autorità competenti.

In passato sono stati segnalati avvistamenti di lupi che attraversavano la strada, ma quello di oggi è considerato il piu importante di tutti per la vicinanza di un luogo sensibile come una scuola elementare.