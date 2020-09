Tinteggia il capannone e cade da tre metri

Infortunio sul lavoro a Cervignano del Friuli poco dopo le 10, in un capannone produttivo. Un uomo stava eseguendo delle operazioni di tinteggiatura dello stabile quando, per cause in corso di accertamento da parte degli Ispettori del Lavoro dell'Azienda Sanitaria, è caduto da circa tre metri di altezza, riportando politraumi.

Dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza che lo ha trasportato d'urgenza in ospedale. Ha riportato serie lesioni ma non sarebbe in pericolo di vita.