Incidente stradale questa mattina, lunedì 18 novembre, sulla strada che porta da Sclaunicco a Basiliano. Per cause in corso di accertamento il conducente di un autoarticolato ha perso il controllo del mezzo pesante, che si è ribaltato su un fianco invadendo completamente la carreggiata. La strada è chiusa fino alla rimozione del mezzo incidentato.