Tir tradito dal navigatore incastrato a Duino

Un Tir è rimasto incastrato a Duino, questa mattina, sabato 8 febbraio, alle 5 del mattino, bloccando per tre ore la strada in località Sistiana-direzione Visogliano. Un equipaggio della Volante Duino è intervenuto sul posto, dove un autoarticolato di nazionalità turca si è rimasto incastrato tra la carreggiata - in quel punto abbastanza stretta - e le abitazioni in loco, probabilmente tradito dal navigatore satellitare, causando il blocco totale della circolazione stradale.

Alla guida del pesante mezzo si trovava il cittadino turco G.A, di 59 anni, il quale, sottoposto ad accertamento per il tasso alcolimetrico, è risultato essere in regola.

Sul posto, oltre alla Volante Duino, è intervenuto un equipaggio dei Vigili del Fuoco di Opicina.

Alle ore 08.40 la viabilità è stata ripristinata e il mezzo ha ripreso la marcia. All'autista sono state contestate tre violazioni al codice della strada.