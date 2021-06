Tir viaggia con un carico di 76 migranti

76 immigrati sono stati rintracciati nel pomeriggio in un tir all’ingresso del casello di Latisana. Dalle prime informazioni, erano stipati in pochi metri quadri all’interno del mezzo pesante che stava facendo ingresso in autostrada.

Il rintraccio è stato effettuato dalla Compagnia dei Carabinieri di Latisana che ha bloccato il rimorchio dal quale sono usciti i migranti in condizioni di salute precarie e disidrati per il gran caldo. Sul posto anche gli ausiliari di Autovie Venete in supporto per rifornire di acqua, i sanitari del 118 e la Polizia stradale.