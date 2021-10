Titolari e clienti senza Green Pass, quattro sanzioni in pizzeria

Il Questore di Pordenone Marco Odorisio ha disposto una serie di controlli per il rispetto delle norme anti-Covid. Nella serata di ieri, il dispositivo diretto da un Funzionario della Questura e con la partecipazione di agenti della Polizia Amministrativa e di Sicurezza e dell’Ufficio di Gabinetto della Questura, di personale dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e delle Polizie Locali, ha effettuato verifiche in alcuni pubblici esercizi di Pordenone e dell'ex provincia.

In particolare, verso le 20.30 è stato effettuato un controllo in una pizzeria di Fontanafredda. Una volta all’interno i polizotti hanno riscontrato come il titolare e la moglie risultavano sprovvisti di certificazione verde; la verifica è stata poi estesa ai quattro dipendenti risultati in regola. Gli agenti, inoltre, hanno accertato come ai clienti, seduti all’interno del locale, non fosse stato richiesto di esibire e quindi verificare il possesso del Green Pass; gli agenti hanno così riscontrato la presenza di due avventori seduti a un tavolo, intenti a cenare senza certificazione.

Accertate le violazioni, sono scattate quattro multe da 400 euro l'una ai due gestori, anche per omesso controllo, e alla coppia di avventori, perchè senza certificazione.

Nel corso del servizio disposto dalla Questura, proseguito fino alla mezzanotte, sono stati controllati altri sette locali dove titolari e personale, nonché tutti gli avventori sono risultati in regola con il possesso del Green Pass.