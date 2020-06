Tocca i cavi elettrici, pensionato muore folgorato

Un uomo è morto folgorato questa mattina, verso le 9, all'interno della sua abitazione, a Sesto al Reghena. Da quanto si è potuto apprendere finora stava lavorando a contatto con alcuni cavi elettrici, usando una prolunga. È rimasto colpito da una forte scarica ed è deceduto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari, inviati in codice rosso dalla Centrale Sores di Palmanova, e i Vigili del Fuoco di Portogruaro. Per l'uomo, un pensionato classe 1946, non c'è stato nulla da fare.

Non è ancora chiaro cosa sia successo. Dopo essere stato colpito dalla scossa, l'anziano è deceduto sul colpo per arresto cardiocircolatorio. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Pordenone.