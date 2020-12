Tolmezzo, chiusa per frana la strada tra Fusea e Cazzaso

Chiusura al transito del tratto di strada comunale compreso tra l'abitato di Fusea, Cazzaso e Cazzaso Nuova in Comune di Tolmezzo sino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Lo dispone l'ordinanza n. 42 firmata oggi, domenica 6 dicembre, dal sindaco Francesco Brollo.

La misura cautelativa si è resa necessaria in quanto il sistema di monitoraggio GPS posto sul versante a monte della frazione di Cazzaso ha evidenziato in questi giorni, e in particolare nelle ultime 24 ore anche a causa delle precipitazioni in corso, spostamenti - sotto osservazione - di alcuni punti critici del versante stesso che è oggetto di un movimento franoso in stato di avanzamento.

Il collegamento rimane, dunque, chiuso sino alla verifica dell'effettivo stato del movimento franoso attraverso la strumentazione GPS a disposizione. Sarà installata apposita segnaletica nonché collocate idonee barriere fino all'individuazione e successiva esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del versante franoso.