Tolmezzo, cinque detenuti positivi nel carcere

La Segreteria Regionale Uspp del Triveneto è stata informata nel pomeriggio di oggi che nella Casa Circondariale di Tolmezzo cinque detenuti, trasferiti nel penitenziario dall'Emilia Romagna, sono risultati positivi al Covid-19.

"Nostro malgrado - scrive in una nota Leo Angiulli della Segreteria Regionale Uspp Triveneto - riteniamo che la vicenda si potesse evitare, se fossero stati bloccati i trasferimenti degli utenti. Apprezziamo ed elogiamo tutte le precauzioni che la direzione ha posto in essere in materia di tutela della salute. D’altro canto i detenuti, nei giorni scorsi, avevano fatto una protesta pacifica, l'astenersi delle attività lavorative, e hanno chiesto alla direzione di evitare gli ingressi di altri detenuti provenienti da altre regioni".

La protesta è rientrata dopo una mediazione con la Direzione che, come sempre, si è distinta per la risoluzione del caso. Lunedì, in mattinata, tutto il personale della casa circondariale sarà sottoposto a tampone.

"Non possiamo esimerci dall'evidenziare la criticità del carcere di Udine, dove pare ci siano un agente e un sanitario positivi al Covid-19 e la direzione abbia avvisato i dipendenti solo in un secondo momento, quando il fatto era di dominio pubblico, dando corso al tampone per il personale".

La Segreteria Regionale Uspp del Triveneto torna a chiedere ai vertici del Dap e al Ministro della Giustizia urgenti interventi quali la sospensione nazionale dei trasferimenti, la dotazione di adeguati presidi di sicurezza e che vengano effettuati controlli triage a tutti gli operatori.