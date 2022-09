Tolmezzo, disinfestazione riprogrammata lunedì 5

Dopo una prima decisione di annullare l’intervento della scorsa settimana, per la concomitanza con alcuni eventi pubblici, è stata definita una nuova data per le operazioni di disinfestazione da zanzara a Tolmezzo, ovvero nella notte tra lunedì 5 e martedì 6 settembre.

La pausa di alcuni giorni ha permesso all’Amministrazione comunale di approfondire le modalità con cui la ditta, incaricata dalla Regione, eseguirà il trattamento. Dopo molte richieste è stato, inoltre, possibile definire con precisione le aree di intervento, escludendo quelle prive di vegetazione e quelle da tutelare.

Ricordiamo che l’intervento è stato disposto dal Servizio di Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria della Regione in seguito al ritrovamento nel territorio comunale di Tolmezzo di un volatile selvatico positivo al virus di Usutu. In questo caso, infatti, il piano nazionale arbovirosi (malattie virali trasmesse da zanzare), impone di provvedere a un controllo degli infestanti vettori di tale virus.

La disinfestazione adulticida, che inizierà alle 23.59 di lunedì 5 settembre, sarà fatta tramite nebulizzazione lungo le seguenti aree e strade comunali:

- zona campo sportivo, piscina comunale e scuole (via Val di Gorto - viale Aldo Moro - via Ampezzo - via Divisione Osoppo)

- via Caterina Percoto con parcheggio

- via Spinotti

- via G. Oberdan

- via Pio Paschini

- via Val del Lago

- via Val Fella

- via Tagliamanto

- zona Ospedale.

Sono pertanto escluse dal trattamento tutte le frazioni di Tolmezzo vista la numerosa presenza di apiari, attività zootecniche, colture biologiche, ecc. da preservare.

Nelle aree che saranno trattate, per tutta la durata della notte è vietato: esporre cibo e animali all’esterno; tenere porte e finestre aperte; lasciare esposta la biancheria all’esterno.

Gli ortaggi in prossimità delle strade comunali, inoltre, non devono essere raccolti e consumati per 72 ore e dopo la loro raccolta vanno lavati accuratamente prima di essere consumati. La Regione precisa, infine, che si potrà accedere ai parchi dalla mattina successiva al trattamento.

Per maggiori informazioni i cittadini possono contattare il numero verde della ditta specializzata “Servizi Innovativi srl” che la Regione ha incaricato per la disinfestazione: Tel. 800 910 196 e-mail: info@serviziinnovativi.eu