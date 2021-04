Tolmezzo, disposti due fogli di via per due giovani

Martedì 14 aprile, la Squadra Volante del Commissariato di Polizia di Stato di Tolmezzo ha intercettato due giovani, un ragazzo di 30 anni e una ragazza di 24 anni, italiani entrambi residenti in un piccolo comune della Carnia, nella stazione delle autocorriere di Tolmezzo. I due, con numerosi precedenti penali, erano già segnalati per comportamenti devianti quali consumo smodato di alcol e di sostanze stupefacenti, disturbo e molestie agli utenti e al personale di servizio nell’autostazione, nonché per reati contro il patrimonio.

Ai due sono stati notificati i provvedimenti di foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno dal Comune di Tolmezzo per due anni, emessi dal Questore di Udine. I provvedimenti si sono resi necessari per contrastare l’attività di microcriminalità presente nella zona della stazione, dove sarà ulteriormente intensificata l’attività di prevenzione e controllo.