Tolmezzo e Verzegnis, annullata la disinfestazione

Annullato l’intervento di disinfestazione contro la zanzara portatrice del virus di Usutu in programma questa notte a Tolmezzo e Verzegnis.

In seguito a un confronto tenutosi tra i Sindaci dei due comuni e il Servizio di prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria della Regione sono emersi diversi elementi che hanno portato alla decisione di sospendere l’intervento.

Nel caso di Verzegnis il gran numero di apiari presente nel territorio del Comune, sommato al limite di 300 metri di distanza cui avrebbe dovuto attenersi la ditta di disinfestazione, avrebbero di fatto inibito l’area di intervento.

Per quanto riguarda invece Tolmezzo, in serata erano programmati da tempo degli eventi pubblici non rinviabili. L’Amministrazione comunale, inoltre, intende approfondire meglio le modalità organizzative e tecniche di esecuzione dell’intervento prima di una sua possibile riprogrammazione.

Un’eventuale nuova data di esecuzione della disinfestazione sarà comunicata tramite i canali di comunicazione istituzionali.