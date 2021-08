Tolmezzo, famiglia tedesca esce di strada e si cappotta nel fossato

Miracolosamente salva una famiglia tedesca con bambini che questa mattina presto è finita fuori strada, con la vettura sulla quale viaggiava, mentre si trovavano in Friuli per le vacanze. L'incidente stradale si è verificato lungo la statale 52 bis Carnica a Tolmezzo.

L'auto è finita in un fossato cappottandosi più volte, perdendo il carico che aveva sul portapacchi, compresa una bicicletta.

Dopo l'allarme sul posto sono intervenuti i soccorritori. Il personale di un'ambulanza, proveniente da Tolmezzo, era pronto a intervenire ma fortunatamente, per i componenti la famiglia, non è stato necessario l'accesso all'ospedale. Adulti e bambini sono usciti da soli dall'abitacolo e i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tolmezzo hanno messa in sicurezza la vettura.