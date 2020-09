Tolmezzo, fuga di gas costringe a evacuare due parcheggi

Complesso intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tolmezzo e dei tecnici di AcegasApsAmga impegnati, dalle 13.30, per contenere una fuga di gas metano causata dalla rottura di una tubazione da parte di una macchina operatrice impegnata per l'asfaltatura di una strada, in via dell'Industria, vicino alla scuola professionale e alla ex Seima, nel capoluogo carnico.

Il gas esce dalla tubazione a una pressione di otto bar, poi ridotta a due grazie a un getto di diverse bannate di terra.

I pompieri hanno disposto l'evacuazione di due posteggi: quello della scuola e, soprattutto, quello dei dipendenti della ex Seima, dove erano state parcheggiate un centinaio di vetture. L'area interdetta è compresa in un raggio di circa 80 metri dal punto della perdita.

Le operazioni di messa in sicurezza non sono semplici: è in arrivo una speciale attrezzatura da Monfalcone per creare un bypass in profondità, per individuare l'esatto punto della perdita e riparare il danno.