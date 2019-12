Tolmezzo in lutto per la morte di monsignor Brollo

Il Comune di Tolmezzo ha proclamato il lutto cittadino in occasione del funerale di monsignor Pietro Brollo, che si terrà domani, sabato 7 dicembre alle 14.30, in Duomo a Udine. Sugli edifici pubblici le bandiere saranno esposte a mezz'asta. L'Amministrazione, si legge in una nota, ha ritenuto in questo modo d’interpretare il comune sentimento della cittadinanza intera ed esprimere pubblicamente il cordoglio e la partecipazione di tutti.

"Pietro Brollo - prosegue la nota del Comune - è stato un cittadino illustre della nostra Città, punto di riferimento e molto amato da tutti i cittadini, uomo di montagna che ha sempre avuto a cuore le sorti delle genti delle terre alte”.