Tolmezzo, individuato il ‘graffitaro’ seriale

E’ stato individuato nei giorni scorsi dalla Polizia locale della Comunità di montagna della Carnia il ‘graffitaro’ autore di una serie di imbrattamenti nel comune di Tolmezzo.

Negli ultimi tempi agli uffici del Comando erano arrivate diverse segnalazioni sul crescente numero di scritte e simboli apparsi in più punti della città. Il fenomeno era già stato notato anche dagli agenti, che avevano aumentato la soglia di allerta alla ricerca del fantomatico ‘writer’.

Dopo un’attenta attività di ricerca e grazie all’ausilio delle immagini di videosorveglianza è stato possibile dargli un volto: si tratta di un 23enne del posto, ripreso proprio mentre imbrattava un edificio pubblico.

Comparata la ‘firma’ con quelle apparse in diversi altri luoghi (tra i quali il monumento eretto in memoria dei caduti del mare in via Caterina Percoto), il giovane è stato denunciato per aver deturpamento di cose altrui, reato che prevede la procedura d’ufficio ed è punito con la reclusione da uno a sei mesi o un multa da 300 a 1.000 euro.

Con la sentenza di condanna, inoltre, il giudice può disporre l’obbligo di ripristino/pulizia dei luoghi o di sostenerne le spese.