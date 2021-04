Tolmezzo, nuova rotonda tra viale Aldo Moro e via Divisione Osoppo

Martedì 4 maggio, salvo imprevisti o maltempo, avranno inizio, a Tolmezzo, i lavori di realizzazione di una nuova rotonda in corrispondenza dell’incrocio tra viale Aldo Moro e via Divisione Osoppo. L’intervento riguarderà inizialmente la sostituzione della rete idrica a cura di Cafc spa.

In seguito, il Comune procederà con la realizzazione della rotatoria, il rifacimento dei marciapiedi, la sistemazione dei sotto servizi interrati e l’installazione dei nuovi punti luce della pubblica illuminazione.

Complessivamente i lavori avranno una durata di circa tre mesi e comporteranno alcune modifiche alla viabilità.

La circolazione veicolare sarà infatti preclusa:

- in viale Aldo Moro, nel tratto compreso fra l’intersezione con via Cominotti e l’intersezione con via Val Calda;

- in via Divisione Osoppo, nel tratto compreso fra l’intersezione con via Monte Festa e la rotatoria di piazza Martiri per la Libertà.

Il transito e la sosta saranno tuttavia consentiti - sino alla rete di delimitazione del cantiere - ai veicoli dei residenti e dei frontisti, ai mezzi di emergenza/soccorso, di manutenzione comunale, dei servizi pubblici (raccolta rifiuti) e ai clienti/fornitori delle attività economiche presenti.

I residenti e i frontisti che hanno l’accesso carraio all’interno dell’area di cantiere (delimitata dalla rete) dovranno lasciare le proprie autovetture fuori dall’area stessa, l’accesso pedonale invece sarà sempre garantito mediante la creazione di appositi percorsi. Ulteriori dettagli inerenti le limitazioni alla circolazione sono disponibili nella relativa ordinanza consultabile nel sito www.comune.tolmezzo.ud.it alla voce “Albo Pretorio on-line”.

L’Ufficio Opere Pubbliche (tel. 0433 487934-932) e lo Sportello del Cittadino (tel. 0433 487990-965) sono a disposizione per eventuali informazioni o segnalazioni.