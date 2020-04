Tolmezzo, positivo anche un agente penitenziario

Gli esiti dei tamponi effettuati dal Dipartimento prevenzione dell’Azienda sanitaria ai dipendenti e agli operatori sanitari del carcere di Tolmezzo, in seguito alle cinque positività riscontrate sabato scorso tra i detenuti, hanno rilevato una sola positività al Covid-19 ai danni di un agente penitenziario. A comunicarlo è stato il sindaco di Tolmezzo, Francesco Brollo.

I test sono stati effettuati su 76 dipendenti, 13 operatori sanitari e un detenuto. L’agente risultato positivo è stato contattato per l'indagine epidemiologica finalizzata alla ricerca dei contatti stretti in ambito extra-lavorativo ed è stato posto in isolamento fiduciario a casa. In quarantena domiciliare sono finiti anche i familiari, in attesa dei tampone di controllo.

"Ho fatto il punto con la direttrice del carcere - ha spiegato il primo cittadino-. I cinque detenuti arrivati in Friuli sono attualmente in isolamento, tre risultano asintomatici e le condizioni generali non destano preoccupazione. Il personale in contatto con loro opera dotato di Dispositivi di protezione individuale".

Il sindaco Brollo e la direttrice hanno inoltre ribadito l’assoluta contrarietà a nuovi arrivi e hanno già reso noto questa decisione agli organi competenti, così come hanno chiesto di procedere all’allontanamento di chi già positivo.