Tolmezzo, primi passi verso la nuova normalità

La grande disciplina e generosità della comunità di Tolmezzo, dimostrate durante l’emergenza sanitaria, sono i motivi che più hanno inorgoglito il sindaco Francesco Brollo. Il primo cittadino, però, in questo periodo, ha dovuto affrontare anche un problema particolarmente difficile, che ha riguardato il carcere di massima sicurezza del comune: cinque detenuti, che provenivano da Bologna sono stati trovati positivi al Covid-19. Brollo ha dovuto far sentire la sua voce al Ministero.

Può fare un bilancio per il suo comune di oltre due mesi di emergenza sanitaria?

“Il bilancio sanitario è stato sicuramente meno negativo che altrove, anche se dobbiamo rispettare il dolore e le sofferenze di ogni singolo deceduto o malato. A preoccupare ora sono gli ‘effetti collaterali economici’ per i quali ci siamo attivati subito e operiamo su Tassa rifiuti e Canone del suolo pubblico. Abbiamo poi distribuito i buoni spesa e non dimentichiamo l’attività dei volontari per la distribuzione delle mascherine”.

Come sindaco, qual è stato il momento più duro? “Ce ne sono stati diversi: emotivamente la prima volta che ho passeggiato nella nostra città completamente deserta: da piangere. Poi quando c’è stato il primo caso di positività, poi il primo caso in casa di riposo, dove fortunatamente e per la capacità della direzione e della struttura non si è diffuso il virus; poi quando in carcere sono stati riscontrate positività in detenuti trasferiti qui da altrove e ho protestato col Ministero. Infine, quando, in stato di piena emergenza, con decisioni da prendere e supporto da garantire alla popolazione, ci si è messo pure un piromane a dare fuoco ai boschi vicino alle abitazioni”.

E quale quello che l’ha reso più orgoglioso della sua comunità? “La disciplina della stragrande maggioranza della popolazione e la generosità, oltre che dei volontari, dei privati cittadini che ad esempio hanno contribuito in pochi giorni con 50.000 euro di donazioni a favore del nostro ospedale”.

Come sono si sono preparate le attività che hanno aperto il 18 maggio? “Abbiamo svolto diversi incontri, in primis con le associazioni di categoria e poi anche con singoli gruppi di esercenti, ai quali abbiamo fornito il frutto di un approfondito lavoro dei nostri uffici urbanistica per soluzioni concrete e della Polizia Locale dell’Uti e dello Sportello attività produttive, per aiutarli nell’orientamento rispetto al groviglio di regole. Auguro a tutti la migliore ripartenza possibile”.

State pensando a nuove iniziative per tornare a una sorta di normalità e per aggregare le persone? “La prima che metteremo in campo assieme alla Pro Loco sarà una inedita Festa del Solstizio d’estate il 21 giugno, cominceremo con un concerto del risveglio e chiuderemo con il cinema all’aperto, nel mezzo danza, negozi aperti, Yoga e l’animazione e la radiomobile di Rsn. Un primo passo verso la nuova normalità”.