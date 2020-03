Tolmezzo, primo caso positivo al Coronavirus

Anche a Tolmezzo si registra il primo caso positivo al Covid-19. Lo comunica in un post sul suo profilo Facebook il sindaco Francesco Brollo. "La persona - spiega il primo cittadino - si trova in isolamento domiciliare. Si tratta di una positività maturata nell’ambito delle relazioni familiari con un'altra persona positiva della Carnia. Questo non cambia il nostro atteggiamento, di massima attenzione e coordinamento tra l’amministrazione che guido, la nostra struttura comunale (che ringrazio in modo particolare perchè sta facendo un gran bel lavoro), il dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria, i medici, il personale sanitario, i servizi sociali, il gruppo di Protezione Civile, generoso come al solito, la Polizia Locale. Un ringraziamento di cuore a tutti loro".

"Se ricordate la scorsa settimana scrissi su Facebook per rispondere a chi chiedeva se ci fossero casi a Tolmezzo: ci vuole tanto a capire che caso a Tolmezzo o meno, ci sono casi in giro e che sia in un altro comune della Carnia o Tolmezzo poco cambia? Siamo sulla stessa barca. Ecco, lo confermo oggi: siamo sulla stessa barca. Fino a quando non sarà finita la tempesta non potremo attraccare al molo. Sappiate che qui nessuno molla di un centimetro, nessuno prende la biscaglina per scendere. Sono in costante contatto e confronto con i colleghi della Carnia proprio perché viviamo questa esperienza assieme, e assieme vogliamo uscirne. Un abbraccio virtuale in attesa di quello fisico", conclude Brollo.