Tolmezzo, principio d'incendio in condominio

Risveglio brusco per le famiglie che abitano in una palazzina di via Cesare Battisti a Tolmezzo questa mattina, poco dopo le 6.30. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, qualcuno ha dato fuoco a una buca delle lettere che si trova all'interno dello stabile.

I danni sono stati limitati a quell'area, ma il fumo si è rapidamente diffuso nelle parti comuni del condominio. È stato necessario, quindi, aerare i locali. Nessuno sarebbe rimasto ferito o intossicato anche se è stata allertata un'ambulanza.

Questa notte, sempre a Tolmezzo, ma in via Matteotti, qualcuno ha dato fuoco a un sacchetto dell'immondizia depositato a bordo strada. Nessun danno per fortuna: il rogo è rimasto localizzato al punto in cui il piromane ha agito.