Tolmezzo riparte, 'ora dipende da noi'

Anche a Tolmezzo, dove si era registrato il primo flashmob del Fvg 8il 27 aprile) delle categorie bloccate dal lockdown, oggi è la giornata delle aperture. Alle attività arriva il messaggio Facebook del sindaco Francesco Brollo. "Nel gioco dell’oca quando si capita sulla casella 19 (covid-19) tocca stare fermi tre turni, come è capitato a causa del virus. Oggi però il dado è tratto e molte attività - bar, ristoranti, parrucchieri, musei, biblioteche - riaprono. Ora tutto dipenderà davvero solo da noi: se non rispetteremo le regole e i contagi riprenderanno in maniera preoccupante, sarà come finire sulla casella che ti dice: riparti dal via. E sarebbe una sciagura che non possiamo davvero permetterci".

"Per questo dobbiamo rispettare le regole: nell’interesse della salute, dell’economia e del sociale. Se dovessimo tornare alla casella di partenza sarebbe imperdonabile, perché a febbraio avevamo la scusa dell’impreparazione, adesso no. Non sono per lo stato di Polizia, ma per il rispetto delle regole rigoroso, che in questo caso significa rispetto del prossimo: di chi può ammalarsi e di chi se si ferma di nuovo tutto, perde lavoro o impresa. E per chi ne ha la facoltà, cerchiamo tutti per quanto possiamo di rifornirci nei negozi, nelle botteghe, nelle aziende del posto, e con prodotti locali. Compra in valle, la montagna vivrà è il bello slogan dell’Unione dei comuni montani d’Italia".

"Buona ripartenza e un pensiero a chi non può farlo: in primis il mondo scolastico, a chi non c’è più e a chi soffre per motivi fisici o per l’insicurezza sul lavoro", conclude Brollo.