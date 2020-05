Tolmezzo, scoppio nella cartiera

Un forte boato, proveniente dalla cartiera Burgo di Tolmezzo, ieri intorno alle 16, ha allarmato diversi cittadini del capoluogo carnico. A chiarire quanto accaduto è il sindaco Francesco Brollo, in un post su Facebook: "Ho parlato al telefono con il direttore della cartiera, Bruno Cotone. Il boato che si è sentito nel pomeriggio è stato provocato da un piccolo, per le dimensioni della cartiera, serbatoio di acqua ossigenata (circa 200 litri) che è andato in pressione, causando la fuoriuscita che ha portato alla rottura delle vetrate poste lì vicino".

"Ancora non è chiaro il motivo del malfunzionamento, dato che il serbatoio disponeva di una valvola di sfiato. Il direttore mi ha confermato che nell’incidente non sono state coinvolte maestranze e che a livello ambientale non c’è impatto, perché si tratta, appunto, di acqua ossigenata", spiega ancora Brollo.

"Il rumore, invece, è dovuto al riavvio delle caldaie e delle macchine continue, così come la nuvola bianca è lo sfiato del vapore delle caldaie, quindi non è riferito all’incidente", conclude Brollo.