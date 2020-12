Tolmezzo, soccorso un anziano in giro in pigiama

La Squadra Volante del Commissariato di Polizia di Stato di Tolmezzo, diretto dal Vice Questore Alessandro Miconi, nei giorni scorsi è stata allertata a seguito dell'allontanamento di un anziano dall’Ospedale di Tolmezzo.

Gli agenti hanno rintracciato l'85enne dopo pochissimo tempo, nella frazione di Caneva, in direzione Villa Santina. L’anziano, residente a Zuglio, stava camminando sulla carreggiata in pigiama e in ciabatte, con una temperatura esterna di circa zero gradi ed era in stato confusionale.

Ai poliziotti ha riferito che voleva recarsi a casa, ma non si era reso conto di aver completamente sbagliato la direzione. Presentava una lieve ipotermia ed è stato subito soccorso e coperto con la giacca di uno degli agenti, per poi essere portato dai componenti della pattuglia della Polizia di Stato in un vicino capannone di un attività artigianale per poter essere rifocillato in attesa dell’ambulanza, che lo ha riportato in Ospedale a Tolmezzo.

Grazie all’intervento rapido ed efficace della pattuglia, la vicenda si è potuta concludere positivamente in quanto l'uomo sarebbe stato esposto a numerosi pericoli.