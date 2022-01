Tolmezzo, vandalizzata la sede della Lega

La porta di ingresso della sede della Lega di Tolmezzo è stata imbrattata da vandali che hanno scritto con un pennarello nero “No Salvini”, cercando di coprire con gli scarabocchi anche il simbolo del movimento. Il vile gesto è stato ripreso da un cellulare e condiviso sui social media.

"Si tratta dell’ennesimo atto di vandalismo contro una sede della Lega in Italia. Non si possono più tollerare atti di vandalismo contro il nostro movimento. Questo vile gesto arriva poi a poche ore dalle minacce ricevute dal nostro Presidente Fedriga a Majano che era anche dovuto essere messo sotto scorta mesi fa per altre minacce ricevute. Il clima d’odio è arrivato ad un livello inaccettabile,” dichiara l’europarlamentare e coordinatore Lega Fvg, Marco Dreosto.

"È necessario tornare alla normale dialettica politica, non esasperando i toni. Se qualche vandalo, esaltato o estremista pensa di intimidirci, sbaglia di grosso. Noi della Lega andremo sempre avanti per difendere le nostre idee con convinzione e a testa alta. Abbiamo presentato subito denuncia per i fatti commessi e siamo sicuri che le forze dell’ordine troveranno e puniranno i colpevoli,” conclude Dreosto.