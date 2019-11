Il giornalista friulano Toni Capuozzo è stato operato al cuore. Ad annunciarlo è lui stesso in un post su Facebook in cui dal letto d'ospedale, con tanto ti elettrodi bene in vista, saluta i suoi fan e amici. Il tutto è accompagnato da un messaggio ironico: "Adesso, a cose fatte, posso dirvelo. Questo vecchio cuore malandato vi vuole bene, ma non vi libererete facilmente di me".

Tantissimi i commenti di solidarietà e gli auguri di pronta guarigione al giornalista nato in Friuli da padre napoletano e madre triestina.



Laureatosi in Sociologia a Trento, Toni Capuozzo è giornalista dal 1979. Ha seguito, per la carta stampata (da Lotta continua a Reporter, da Panorama Mese a Epoca) e per la televisione (Studio Aperto, Tg4, Tg5), i conflitti in America Latina, Africa, Medio Oriente, Balcani e Asia. Dal 2001 cura e conduce il settimanale Terra!. Tra le sue pubblicazioni Il Giorno dopo la guerra (1996), Occhiaie di riguardo (2007), Adiós (2007) e Le guerre spiegate ai ragazzi (2012).





Al collega Capuozzo va l'augurio di pronta guarigione di tutta la redazione del gruppo editoriale Mediafriuli.