Topi d'appartamento a Basiliano e Reana

Disavventura per un'anziana che vive a Reana del Rojale. Ieri mattina, riordinando la sua abitazione, si è accorta che l'armadio in legno intarsiato che contiene da decenni l'argenteria di famiglia era vuoto. Fatta mente locale, la donna ha ricordato di essere uscita di casa nel pomeriggio precedente, per fare la spesa, e alcuni giorni dopo la Befana.

I ladri hanno approfittato probabilmente di uno di quei momenti di assenza per intrufolarsi nella sua dimora e rubare gli oggetti in argento che custodiva gelosamente. Si tratta di diversi pezzi di notevole valore, alcuni anche d'epoca. Il danno, infatti, si aggira attorno ai 12.000 euro. Immediata la chiamata al 112.

Altro colpo, poi, ai danni di un pensionato che risiede a Basiliano. Mentre si trovava fuori dalla sua abitazione, i ladri hanno forzato la porta di ingresso e hanno frugato ovunque, riuscendo a impossessarsi di alcune banconote, di documenti personali, bancomat e carte di credito custodite in una busta.

Al rientro a casa, cercando i suoi effetti personali, si è accorto che erano stati rubati e ha chiamato subito il 112. Indagano i Carabinieri della Stazione di Campoformido.