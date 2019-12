Topi d'appartamento a casa di Taylor Mega

Svaligiato l'appartamento dell'influencer friulana Elisia Todesco, nota al grande pubblico con il nome d'arte Taylor Mega ed ex naufraga sexi dell'isola dei Famosi. Il colpo è avvenuto nel centro di Brera, durante le festività natalizie approfittando dell'assenza della friulana in quel momento dai suoi cari in Friuli.

La casa è stata messa a soqquadro. Sono stati rubati monili e gioielli per un valore ancora da quantificare.

A lanciare l'allarme è stata la stessa 26enne di Carlino dopo aver ricevuto la notifica dell'antifurto. Sul caso ora indaga la polizia di Stato. Taylor Mega, appena ricevuta la triste notizia, si è recata immediatamente a verificare i danni e il furto subito, affidando ad una ad una storia su Instagram uno sfogo per quanto accaduto.

"Bel Natale di mer** - ha commentato la modella-. Non ho parole. Ieri mentre ero a Udine mi è partito l'allarme. Ho chiamato tutte le forze dell'ordine e sono corsa da Udine a Milano in tre ore trovando quel macello. Sono terrorizzata. Stavano portando via dei gioielli assurdi. Per fortuna c'era l'antifurto".