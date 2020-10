Raid ladresco nella notte in due case di Castions di Strada. I malviventi hanno approfittato dell'assenza temporanea dei proprietari per rubare oro, denaro in contanti, bigiotteria e altri beni.

A fare la brutta sorpresa sono state le famiglie, al rientro a casa, intorno alle 23. Sono state forzate porte e finestre con strumenti da scasso.

I ladri non hanno fatto scattare il sistema di allarme e poi hanno fatto perdere le loro tracce.