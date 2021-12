Topi d'appartamento a Colloredo di Monte Albano

Topi d'appartamento in azione in una casa di Colloredo di Monte Albano. I malviventi hanno agito approfittando dell'assenza dei proprietari che si erano allontanati per alcune commissioni.

Hanno forzato una finestra, quella della cucina, utilizzando un piede di porco, quindi sono penetrati all'interno e hanno frugato ovunque, rubando denaro contante e preziosi per un valore di diverse centinaia di euro. La brutta sorpresa al rientro a casa; è scattata subito una segnalazione al 112. È successo nel tardo pomeriggio di ieri.