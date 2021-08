Topi d'appartamento ancora in azione in Fvg

Ladri in azione in un'abitazione di Codroipo dove i malviventi, dopo aver spaccato una finestra, sono riusciti a rubare monili in oro e vestiti di marca per diverse migliaia di euro. La brutta sorpresa al rientro dei proprietari che hanno chiamato il 112.

Un altro furto è stato messo a segno in una casa di Buja ai danni di un pensionato; anche in questo caso i topi d'appartamento si sono introdotti nell'abitazione dopo aver forzato un infisso e hanno rubato monili in oro e preziosi, per un valore di alcune decine di migliaia di euro.

Furto, infine, in un bar di Duino Aurisina dove sono stati sottratti circa 80 biglietti della lotteria istantanea "gratta e vinci" del valore di 5 euro ciascuno.