Ladri in azione in un'abitazione di Basiliano dove, in assenza del proprietario, dopo aver forzato una finestra, i malviventi sono penetrati nella dimora, frugando in tutte le stanze.

Alla fine sono riusciti a rubare denaro contante nascosto in camera da letto. Magro il bottino, poche decine di euro; danni agli infissi.

Immediata la chiamata al 112, al rientro a casa del proprietario.