Topi d'appartamento in azione a Cassacco

Ladri in azione in un appartamento di Cassacco. I proprietari hanno scoperto di essere stati visitati dai topi di appartamento al rientro a casa, intorno alle 20 di ieri.

Dopo aver forzato un infisso, i malviventi sono penetrati all'interno, eludendo il sistema di allarme, e hanno rovistato in tutte le stanze, mettendole a soqquadro.

Sono riusciti a rubare monili in oro e soldi, per un danno di diverse migliaia di euro. L'effrazione è stata denunciata ai Carabinieri che hanno eseguito un primo sopralluogo e adesso sono sulle tracce dei ladri, per assicurarli alla giustizia e recuperare la refurtiva.