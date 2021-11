Ladri in azione, nel tardo pomeriggio di ieri, in una frazione di Coseano dove i proprietari, rincasando, hanno trovato l'abitazione messa a soqquadro.

Dopo aver forzato una porta sul retro, i malviventi hanno frugato ovunque e sono riusciti a trovare monili in oro, preziosi e denaro in contanti ancora in corso di quantificazione. Ingente l'ammanco.