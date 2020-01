Topi d'appartamento in azione a Mortegliano

Si allontana da casa, sabato pomeriggio, per delle commissioni e i ladri prendono di mira la sua abitazione. È successo a Mortegliano, non appena calato il buio, intorno alle 17. I topi d'appartamento sono riusciti a impossessarsi di orologi, monili in oro e preziosi, oltre a denaro in contanti per un danno di circa 2.500 euro.

La brutta sorpresa al rientro e la denuncia dell'accaduto ai militari dell'Arma della locale stazione che adesso indagano per identificare i responsabili. Vittima del furto un pensionato.