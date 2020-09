Topi d'appartamento in azione a Pocenia e a Lignano

Furto in un'abitazione a Pocenia, presa di mira questa notte dai ladri. Il proprietario si è accorto dell'effrazione solo a tarda ora, quando è rientrato a casa e ha notato prima un infisso forzato e, poi, alcuni suoi beni e del denaro contante che erano spariti. Non gli è rimasto altro da fare se non chiamare i Carabinieri della Compagnia di Latisana che adesso indagano per identificare i ladri e assicurarli alla giustizia.

Furto ingente anche a Lignano, nell'appartamento per le vacanze di un turista dalla quale sono stati rubati contanti per diverse migliaia di euro.