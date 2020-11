Topi d'appartamento in azione a San Daniele e Majano

Nel corso della tarda serata di ieri, a San Daniele del Friuli e a Majano, i Carabinieri sono intervenuti per un sopralluogo in due appartamenti che si trovano rispettivamente nella area di via Montecorno e nella zona di Susans. È qui che, approfittando dell'assenza dei padroni di casa, tra le 10.30 e le 18, dopo aver forzato una finestra, i malviventi sono penetrati all'interno.

Hanno messo a soqquadro ogni stanza e hanno rubato dalla prima monili per un valore di circa 200 euro e della seconda oro e denaro contante per un valore di circa 3000 euro. I militari dell'Arma indagano per identificare i responsabili.