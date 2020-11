Topi d'appartamento in azione ad Aprilia Marittima

Ladri in azione nel tardo pomeriggio di ieri ad Aprilia Marittima, in comune di Latisana. I malviventi hanno approfittato della temporanea assenza del proprietario, un cittadino tedesco che trascorre parte dell'anno in questa zona della Bassa Friulana, per forzare un infisso e penetrare nell'alloggio.

Una volta all'interno hanno frugato in tutte le stanze alla ricerca di oro e soldi. Sono riusciti a rubare beni tecnologici, denaro contante e preziosi per un valore di circa 25mila euro. L'effrazione è stata denunciata ai Carabinieri della Compagnia di Latisana.