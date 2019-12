Topi d'appartamento in azione, colpo da 10mila euro

Colpo da 10mila euro nel pomeriggio di domenica in un'abitazione di Talmassons dove un pensionato è finito nel mirino dei ladri. L'uomo si era allontanato per poche ore da casa, lasciandola incustodita. Al rientro ha fatto la brutta sorpresa.

I malviventi hanno forzato un infisso e sono riusciti a penetrare all'interno. Hanno messo a soqquadro le stanze e hanno rubato denaro in contanti e preziosi per un valore stimato di 10mila euro. Il furto è stato denunciato ai Carabinieri della Stazione di Mortegliano che adesso indagano insieme ai militari dell'Arma del Norm della Compagnia di Latisana per identificare i responsabili.