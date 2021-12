Topi d'appartamento in azione, colpo da 15mila euro

Ancora topi di appartamento in azione. A San Daniele del Friuli, nel primo pomeriggio di ieri, il proprietario di un'abitazione si è accorto che i malviventi avevano messo a soqquadro tutte le stanze, dopo aver forzato la porta d'ingresso principale. Stanze in disordine, ovunque, ma i ladri non sono riusciti a trovare alcunché, fuggendo a mani vuote.

Colpo da 15.000 euro, invece, in una palazzina di Premariacco dove i ladri sono entrati in assenza dei proprietari. In un appartamento non sono riusciti a trovare beni da rubare. Nel secondo, quello attiguo, hanno trovato preziosi, denaro e monili in oro per un ingente valore. È successo nel tardo pomeriggio di ieri e, al rientro dei proprietari, è scattata una chiamata al 112.

Un terzo tentativo di furto, non andato a buon fine, si è registrato a Fiumicello Villa Vicentina, dove i ladri hanno messo a soqquadro alcune stanze dell'abitazione, senza riuscire a trovare beni da asportare.