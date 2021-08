Topi d'appartamento in azione in Friuli

I topi di appartamento hanno cercato di mettere a segno un colpo in un'abitazione di Cividale del Friuli, nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 20. È a quell'ora che sono rientrati i proprietari e hanno notato subito la porta d'ingresso gravemente danneggiata. I ladri, infatti, hanno tentato di scardinarla, senza riuscirci. Resta il danno all'infisso, di diverse centinaia di euro.

Un tentativo di furto anche a Passons di Pasian di Prato, alla stessa ora; in questo caso, i malviventi sono riusciti a sfondare la porta e hanno messo a soqquadro le stanze dell'abitazione senza però riuscire a trovare un monili in oro, preziosi o denaro contante. Se ne sono andati a mani vuote.

Furto, infine, sempre in abitazione, a Palazzolo dello Stella. Nella mattinata di ieri, durante l'assenza dei proprietari, i ladri si sono introdotti in casa dopo aver spaccato un infisso sul retro. Una volta all'interno, hanno rubato monili in oro e denaro contante per diverse centinaia di euro. La brutta sorpresa al rientro da parte dei proprietari che hanno chiamato i Carabinieri.

Nel tardo pomeriggio di ieri, a Gonars i ladri hanno preso di mira una casa che non viene abitata costantemente. Hanno spaccato il vetro della porta d'ingresso e si sono introdotti nelle stanze, mettendo tutto a soqquadro. Ad accorgersi dell'effrazione è stato il proprietario che ha chiamato subito il Nue 112. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno eseguito un primo sopralluogo. Oltre al disordine, è stata riscontrata la mancanza di denaro contante, per alcune centinaia di euro.