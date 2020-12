Topi d'appartamento in azione, maxi colpo da 80mila euro

Maxi furto in un'abitazione di un piccolo paese che sorge alle porte di Palmanova. È stato messo a segno nella casa di una commerciante ambulante. I ladri hanno agito nel fine settimana, approfittando dell'assenza della donna.

Dopo aver forzato una porta finestra sul retro, hanno rovistato ovunque, rubando denaro contante per 10mila euro, attrezzatura informatica, strumenti per il giardinaggio, orologi, diversi monili in oro, tablet e altri strumenti che l'esercente utilizza per la sua attività. Il danno è di circa 80mila euro, complessivamente.

Non appena scoperta l'effrazione, la commerciante ha denunciato il furto ai Carabinieri della Stazione di Torviscosa (Compagnia di Palmanova) che adesso indagano per identificare i responsabili.